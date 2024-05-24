Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

25 мая

Экскурсии и мастер-классы в историческом парке

Место проведения: Мультимедийный исторический парк «Россия − Моя история. Югра», улица Мелик-Карамова. Время: по расписанию работы.

Мамы и папы вместе с детьми смогут посетить полюбившуюся всем выставку «Путь к звездам» и узнать интересные факты о судьбе Белки и Стрелки и прочесть о том, как развивались знания человечества о космосе и небесных телах и запустить ракету с космодрома «Восточный». А после увлекательной экскурсии юные посетители могут соприкоснуться с далеким и неизведанным пространством на разнообразных мастер-классах: панно «Космический полет» в технике пластилинопластика; панно «Полет ракеты» в технике аппликация; картина «Планеты» в технике шерстяная акварель; модель «Ракета» в технике бумагопластика.

Ребята постарше смогут посетить тематическую экскурсию «Про усатых и хвостатых героев большой войны», повествующую о подвигах животных на фронтах Великой Отечественной Войны и их вкладе в Победу. Далее гости мультимедийного парка примут участие в мастер-классе, где разукрасят фигурку солдатика.

Для любителей поностальгировать подготовили экскурсию «Цой жив!», где можно узнать об истории становления рок-культуры. Но недостаточно просто вспомнить прошлое! После экскурсии гостей мультимедийного парка ждёт квест «Все это – рок-н-рол… 80-е, 90-е и 2000-е», который позволит проверить полученные знания в деле!

Телефон для справок: 58-90-90. По предварительной записи. 6+

Виртуальная выставка «Мир искусства. Воспоминания»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал филармонии. Время: 12:00.

Фильм посвящен одному из самых важных и влиятельных художественных объединений конца XIX ‒ первой четверти XX века. Двумя главными идеологами объединения были А. Бенуа и С. Дягилев. Зрителей фильма ждет увлекательный рассказ о знаменитых участниках «Мира искусства», среди которых числились такие художники как Л. Бакст, Е. Лансере, К. Сомов, М. Добужинский и многие другие.

Телефон для справок: +7 (3462) 52-18-01. Вход свободный. 12+

Открытый микрофон в Невесомости

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

В Невесомости состоится традиционный праздник музыкального безумия открытый микрофон. Вас ждут выступления музыкальных групп «СНИКЕРСЫ», «47», «ЛЕС» и «ВНЕ ИЗМЕРЕНИЙ», а также сольных артистов LYCODIN, NORTHMELON, ЯН78 и Дмитрия Юрина.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ―300 рублей, на входе ― 500 рублей. 16+

26 мая

Премьера концертной программы «Симфонические фрески»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал филармонии. Время: 17:00.

Симфонический оркестр Сургутской фила под управлением Михаила Леонтьева приглашает поклонников классики на премьеру концертной программы «Симфонические фрески». Закрытие сезона в филармонии — это изысканный праздник музыки в кругу друзей. Вспомнить самые яркие программы XXI сезона, пригласить друзей, лично встретиться в антракте с дирижером, поблагодарить музыкантов букетом цветов — это прекрасный повод провести майский вечер в атмосфере классики. Торжество такого события можно подчеркнуть соответствующим элегантным образом.

Телефон для справок: +7 (3462) 52-18-01. Цена билета: от 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Выставка «КАРТОНиЯ»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: по расписанию работы учреждения.

В рамках проекта в залах «Порта» представлены объемные и плоскостные художественные работы, созданные из картона в различных техниках по мотивам литературных произведений Александра Сергеевича Пушкина сургутскими художниками и творческими коллективами.

Телефон для справок: +7 (3462) 24-25-62. Цена билета: от 50 до 150 рублей, посещение интерактивной программы − 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Выставка «Арт-Сургут’24»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: по расписанию работы учреждения.

В 430-летний Юбилей города Сургута галерея современного искусства «Стерх» открывает выставку «Арт-Сургут’24». Художники разных поколений и стилей приглашают зрителей к диалогу: теплые воспоминания детства, любовь к малой родине, образы быстротечного времени. Более 90 произведений будут представлены в традициях реализма, символизма, каллиграфии, леттеринга, стимпанка, абстрактного и наивного искусства.

Телефон для справок: 8 (3462) 359-978. Цена входа: от 50 до 150 рублей. Интерактивная программа с одного человека − 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+