Открытие выставки «Арт-Сургут’24» состоится 24 мая

Уже завтра, 24 мая, в 17:00 в Галерее «Стерх» в Сургуте откроется выставка к 430-летию города. На «Арт-Сургут’24» будет представлено более 90 произведений в традициях реализма, символизма, каллиграфии, леттеринга, стимпанка, абстрактного и наивного искусства.

«Художники разных поколений и стилей приглашают зрителей к диалогу: теплые воспоминания детства, любовь к малой родине, образы быстротечного времени», − рассказали в «Стерхе».

Выставку можно будет посетить до 15 сентября по «Пушкинской карте». Вход: 150 руб (старше 18 лет), 100 руб (с 7 до 18 лет), 50 руб (дети с 5 до 7 лет, пенсионеры), до 5 лет − бесплатно.

С 1 июня в Галерее по летнему расписанию выходные − воскресенье и понедельник.