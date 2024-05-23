Сургутяне приняли участие в мероприятии по уборке города

Сургутяне не остались в стороне от Всероссийской акции «Марафон зеленых дел» и массово вышли на уборку города. За день местные жители очистили 40 000 квадратных метров территории − вышло 4 850 мешков мусора, поделились в пресс-службе администрации.

«Мы присоединились ко Всероссийской акции «Марафон зеленых дел». Занимаемся уборкой общественных территорий от листвы. В данном случае – это улица Островского от памятника «Основателям Сургута» до улицы Профсоюзов. На уборку заявились порядка 800 человек, но пришло значительно больше», – сказала директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

Участие в мероприятии приняли представители администрации города и подведомственных учреждений, национально-культурных и общественных организаций, работники предприятий, эковолонтеры и неравнодушные жители.

Сургутянам напомнили, что все желающие также могут прийти на уборку. Заявки принимают по телефону − 95-80-27. Всех обеспечат необходимым инвентарем.