Водитель наехал на подростка на электросамокате в Сургуте накануне вечером

В среду, 22 мая, в Сургуте произошло ДТП с участием электросамоката. В инциденте пострадал 14-летний подросток, который угодил под колеса автомобиля, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 18:30 в городе Сургут, 61-летний водитель «Nissan», двигаясь в жилой зоне, по предварительным данным, допустил наезд на 14-летнего подростка, управляющего средством индивидуальной мобильности. В результате ДТП юноша получил травмы», − говорится в сообщении.

Ранее девочка перебегала дорогу и пострадала от наезда мотоцикла в Нефтеюганске.