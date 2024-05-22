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Парковочных мест у медучреждений Сургута станет больше

Депутаты Сургута продолжают контролировать ситуацию с парковочными местами у медучреждений

Парковочных мест у медучреждений Сургута станет больше
Фото: администрация Сургута

Народные избранники Сургута продолжают решать проблему с нехваткой парковочных мест у медучреждений. На заседании постоянного комитета Думы стало известно о состоянии вопроса по появлению еще нескольких мест для авто у поликлиники №2. Ранее одним из вариантов решения было освобождение территории от гаражей рядом с поликлиникой, находящихся в государственной собственности.

«В этой части была большая переписка с департаментом имущества Югры. Нас уведомили о том, что решение о сносе принято. И по результатам сноса этого объекта для организации дополнительного парковочного пространства будет направлено уведомление для того, чтобы мы уже запустили в работу в части проектирования и строительства дополнительной парковки», − рассказал депутатам директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Алексей Фокеев.

Заместитель председателя постоянного комитета Думы города по социальной политике Алексей Кучин поинтересовался, когда начнутся проектно-изыскательные работы и снос гаражей. Оказалось, очистка территории для новых парковочных мест планируется на 2024 год за счет субсидии из регионального бюджета.

«Для этого нужен предмет. То есть мы должны получить земельный участок свободный от объектов недвижимости. Сразу после этого, будет формироваться техническое задание. Очень надеюсь, что до формирования бюджета города на 2025 год все мероприятия по сносу будут выполнены», − объяснил Алексей Фокеев.

Отметим, что общая площадь гаражей − 220 квадратных метров. Так, поликлиника №2 может получить еще пара десятков парковочных мест при соблюдении всех условий.

По этому вопросу также идет работа возле поликлиники №4. На территории продолжается строительство проезда с обустройством парковочных мест.

«Информация в целом радует. Появились четкие ориентиры, сроки и цифры по большинству объектов. Что очень приятно. Мы этот вопрос давно уже обсуждаем», − резюмировал Алексей Кучин.

В Думе Сургута вновь обсудят этот вопрос осенью.


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Сегодня в 15:43, просмотров: 51, комментариев: 0
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