В Думе Сургута стало известно, сколько стоит отремонтировать «газпромовскую свечку»

Более шести миллиардов рублей требуется для ремонта «газпромовской свечки», пустующей еще с 2016 года. В настоящий момент завершена экспертиза здания: оно пригодно для использования, рассказал на заседании постоянного комитета Думы Сургута по бюджету, налогам, финансам и имущества председатель контрольно-счетной палаты города Владислав Жуков.

«Необходим ремонт, частичная замена инженерных сетей, необходима достройка отдельных конструкций на кровле, в подвале необходимы работы. Сделано очень детальное и хорошее заключение по разным позициям. Ориентировочная стоимость работ по завершению строительства и ввода объектов в эксплуатацию составляет 6 миллиардов 82 миллиона 780 тысяч. Очевидно, что только за счет средств города мы не справимся, насколько нам известно, работа с округом по этому вопросу ведется», − объяснил Владислав Жуков.

Подчеркнем, что офисное здание на проспекте Ленина предназначалось для «Газпром переработки», а после переезда компании в Санкт-Петербург стало невостребованным. Изначально высотку планировали продать, но торги не удались. Поэтому «свечку» передали на баланс города.

Ранее депутаты Сургута рассмотрели исполнение городского бюджета за 2023 год.