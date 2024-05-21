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​В Думе Сургута сообщили о росте доходов бюджета

Депутаты Сургута рассмотрели исполнение городского бюджета за 2023 год

​В Думе Сургута сообщили о росте доходов бюджета
Фото: Дума Сургута

Накануне, 20 мая, на заседании постоянного комитета Думы Сургута по бюджету, налогам, финансам и имущества обсудили исполнение бюджета за 2023 год и планируемые изменения. Так, доходы выросли на 183 млн рублей. В основном за счет поступления субсидий и экономии. В целом, бюджет города за прошлый год исполнен с профицитом в объеме 146 728 миллионов рублей.

«Отмечу, что приоритизация расходов определена с учетом вопросов, обозначенных на депутатских слушаниях при обсуждении проекта бюджета города», − высказалась на заседании и. о. директора департамента финансов администрации города Ирина Лёвина.

Основные расходы − 62,7% от общего объема − были направлены на финансирование отраслей социальной сферы образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и социальной политики.

Например, деньги выделили на создание школ в микрорайонах 20А и 39. Не забыли и про благоустройство общественных территорий: в 2023 году обустроили четыре объекта. Среди них − спортивная площадка «Экопарк «За Саймой», площадка для выгула собак с дорожно- тропиночной сетью (1 этап) в парковой зоне микрорайона 20А, сквер, прилегающий к территории муниципального казенного учреждения «Дворец торжеств», сквер на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина. Кроме того, город участвовал в реализации 10 региональных проектов.

В Думе также озвучили, на что будут выделены сэкономленные средства. Приоритетными направлениями расходов в 2024 году стали:

− Ремонт объектов социальной сферы и обеспечение их безопасности (117, 3 млн рублей):

− Содержание и ремонт автомобильных дорог (76,6 млн рублей);

− Устройство светофорных объектов и пешеходных переходов (38,1 млн рублей);

− Обустройство остановок общественного транспорта (31,5 млн рублей);

− Содержание и ремонт территорий общественного пользования (23,5 млн рублей);

− Архитектурно-художественная подсветка памятников (10,2 млн рублей);

− Организация новогоднего оформления города (17,7 млн рублей).

«Рассматриваемый вопрос прошел согласование в аппарате Думы города. Замечаний нет. Имеется заключение контрольно-счетной палаты города, содержащее предложения по проекту решения», − резюмировал председатель Думы Сургута Максим Слепов.

Возражений у членов комитета не было. Депутаты примут окончательное решение по изменению бюджета на 27 заседании, которое пройдет 29 мая.


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Сегодня в 15:55, просмотров: 181, комментариев: 0
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