Сургутянам рассказали о Всероссийском конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» проводит Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века». В нем могут принять участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет: лидеры, наставники, представители, руководители организаций и объединений. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Сургута.

«Задачи Конкурса: выявление и поддержка лидеров и руководителей Организаций и Объединений; отбор и тиражирование успешных практик воспитательной работы Организаций и Объединений; вовлечение Организаций и Объединений в деятельность Движения Первых; создание коммуникационной площадки для обмена опытом между участниками Конкурса и содействие их дальнейшему развитию», − говорится в положении конкурса.

Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию на официальном сайте Движения Первых (https://будьвдвижении.рф) и подать заявку на участие до 31 мая 2024 года в разделе «Активности».