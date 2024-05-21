Полиция проверит инцидент с нападением собаки на двух школьниц в Сургуте

Две школьницы из Сургута решили прогуляться со своими собаками на улице Югорской, однако встретились с агрессивным алабаем. Прогнать его не получилось: одна из пострадавших взяла своего питомца в руки, другой песик стал жертвой крупного животного. Девочке также прокусили руку, рассказали в соцсетях. Теперь полиция Сургута проводит проверку.

«Проводится проверка. Участковый направил необходимый запрос в травматологию Сургута, чтобы узнать степень тяжести травм, которые получил ребенок. Местонахождение собаки установлено, сейчас ведутся поиски хозяина», – прокомментировали «Вестнику Сургутского района» в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Напоминаем, ранее в Сургуте следователи начали процессуальную проверку после нападения собаки на ребенка. Животное набросилось на мальчика в подъезде.