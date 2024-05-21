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В Сургуте появилась четвертая «именная» библиотека. На этот раз увековечили имя советского классика

В Сургуте библиотеке №11 присвоено имя Чингиза Айтматова

В Сургуте появилась четвертая «именная» библиотека. На этот раз увековечили имя советского классика
Фото администрации Сургута

На карте Сургута появилось еще одно «именное» учреждение – библиотеке №11 присвоили имя великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова. Инициатором этого решения стало посольство Кыргызской Республики, которое в 2023 году по случаю 95-летия со дня рождения писателя обратилось к властям Сургута с предложением назвать его именем один из объектов. Комиссия по топонимике одобрила эту идею.

«Присвоение имени культурному объекту – это очень значимое и яркое событие в жизни города, тем более в юбилейный для Сургута год, – прокомментировал директор департамента культуры и молодежной политики администрации города Антон Акулов. – Для нас важна история появления именных библиотек. На данный момент в городе их четыре: Центральная городская библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина, библиотека № 21 имени Николая Михайловича Рубцова, библиотека №3 имени Петра Антоновича Суханова и сейчас – новая именная библиотека имени Чингиза Торекуловича Айтматова. Данное событие, я уверен, придаст новый импульс развитию библиотеки в плане сохранения и трансляции наследия писателя, одного из классиков советской литературы».

В благодарность за решение администрации города советник-консул посольства Кыргызской Республики в городе Сургуте Улукбек Бакенов подарил библиотеке №11 полное собрание сочинений Чингиза Айтматова в десяти томах на русском и кыргызском языках, а также посвященный писателю литературоведческий сборник и статуэтку из личной коллекции.

«Чингиз Торекулович Айтматов – один из величайших писателей прошлого и начала нынешнего столетий. И в своем творчестве, и в работе на дипломатической стезе, он всегда старался делать акцент на тех ценностях и качествах, которые объединяют людей. И это его качество важно для такого многонационального города как Сургут, – отметил Улукбек Бакенов. – Чингиз Айтматов не только кыргызский, но и советский классик художественного слова. В XX веке он был одним из самых читаемых авторов в мире. Все свои произведения он писал на русском языке. У нас, в Кыргызской республике, русский язык является официальным языком, и граждане нашей страны владеют русским языком на хорошем уровне. Я думаю, творчество Чингиза Торекуловича Айтматова станет точкой соприкосновения различных культур и даст импульс к дальнейшему объединению наших народов».

Стоит отметить, что присвоение местному объекту имени Чингиза Айтматова – решение далеко не только сургутское. Писателя чествуют и на родине, и во многих других странах. Улицы его имени есть в Бишкеке, Казани, Анкаре, Баку, Астане, Люксембурге, Ташкенте. Скверы, парки и памятники писателю есть в Москве, Санкт-Петербурге, Анкаре, Будапеште, а «Аэрофлот» назвал именем Чингиза Айтматова один из своих «Боингов».

Справка «НГ»:

Чингиз Айтматов родился в 1928 году в селе Шекер Таласского кантона Киргизской АССР. Писал на русском и киргизском языках. Его произведения изданы общим тиражом 80 млн экземпляров на 174 языках мира. Помимо писательской карьеры, он успел поработать дипломатом – возглавлял посольство СССР в Люксембурге, затем был послом Кыргызстана в странах Бенилюкса. Он также множество раз избирался депутатом в различные представительные органы – Совет национальностей СССР, был народным депутатом СССР и членом Верховного Совета СССР. В преклонном возрасте болел диабетом. Умер за полгода до 80-летнего юбилея, в 2008 году в Нюрнберге, где проходил лечение.

При поддержке Администрации Сургута


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21 мая в 07:54, просмотров: 795, комментариев: 0
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