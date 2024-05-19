Губернатор Югры Наталья Комарова оценила работу Международного центра мониторинга в Сургутском районе

Сервисно-летный центр ООО «Международный центр мониторинга», который базируется в Сургутском районе, принял гостей: его работу оценила губернатор Югры Наталья Комарова.

В Центре занимаются сборкой, ремонтом и обслуживанием беспилотных летательных аппаратов, отмечают в администрации Сургутского района. «Центр уже четыре года организует полеты беспилотников над регионом. Обеспечивает запуск, прием и обслуживание БВС. Аппараты используют для полетов в труднодоступные места, диагностики трубопроводов топливно-энергетического комплекса, учебных целей и других задач. Только за 2023 год компания «налетала» над Югрой, ЯНАО и Томской областью свыше 340 тысяч летных километров», — рассказывает глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

В 2020 году в Сургутском районе московскому Международному центру мониторинга оказали серьезную поддержку: предоставили помещение и полигон для тренировок на базе региональной общественной организации «Центр гражданского и патриотического воспитания молодежи «Пересвет» в Лянторе.

«Сейчас у нас уже наступает момент, когда нам не хватает места в Москве, не хватает, наверное, ресурса, потому что стоимость там все-таки дороже, и мы стали обращать внимание на регионы. Так получилось, что это идеальное место для полётов. Лянтор достаточно компактный и нет большого количества населенных пунктов рядом. Удобно расположена площадка географически. Это позволяет нам безопасно летать», — заключил главный конструктор ООО «Международный центр мониторинга» Амир Валиев. Компания сейчас работает в Югре в первую очередь с предприятиями нефтяной промышленности: беспилотники помогают мониторить состояние трубопроводов. Впрочем, возможности Центра позволяют оперативно оценивать ситуацию с лесными пожарами, мониторить перевозки грузов и даже развитие сети мобильной связи в отдаленных поселениях.

В будущем предполагается и обучение молодежи, которая заинтересована этим направлением: занятия готовы на себя взять как московские специалисты, так и их коллеги из «Пересвета».