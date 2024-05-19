Торжественная церемония награждения «Спортивная элита – 2023» прошла в Сургуте

Имена лучших спортсменов, тренеров, коллективы спортшкол и руководителей федераций, достигших высоких результатов, назвали накануне в Сургуте: в стенах Сургутской филармонии прошла торжественная церемония награждения «Спортивная элита — 2023». Награды вручили 122 лауреатам в 28 номинациях, сообщает пресс-служба администрации города.

«Мы очень гордимся вами, уважаемые спортсмены, — обратилась к ним заместитель главы города Анна Томазова. — То, что Сургут — город спорта, подтверждает множество примеров, масштаб, количество федераций и те соревнования, в которых город принимает участие. Отдельные слова благодарности и признательности тренерам, наставникам, руководителям федераций и спортивных школ. Низкий поклон вам за то, что вы учите спортсменов, воспитанников не только достижениям в спорте. Вы учите их любить свою Родину. Всегда восхищаюсь настойчивостью, любовью родителей спортсменов и их умением пожертвовать своим графиком ради спортивной карьеры детей».

Лучшим спортсменом была названа Анастасия Кошурникова — мастер спорта по гиревому спорту, воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Югория». Лучший тренер — Михаил Шпартко. В номинации «Лучший судья года» победил Владимир Горин — судья Всероссийской категории по дзюдо.

«Спортивная школа олимпийского резерва «Югория» им. А.А. Пилояна победила в категории «Лучшая спортивная школа», — добавляют в пресс-службе мэрии. — «Лучшим партнером в сфере физической культуры и спорта» выбрали акционерное общество «Альфа-банк» и индивидуального предпринимателя Данила Кравчука. Алексей Покрышкин из школы «Перспектива» стал «Лучшим учителем физкультуры начального звена». Среди средних и старших классов награду завоевал Руслан Абрамов из школы №46».

«Сегодня у спортивной общественности праздник. В этот день мы подводим итоги 2023 года. Сургутяне достигают успехов в соревнованиях различного уровня. В прошлом году пять спортсменов удачно выступили на первенстве Европы и мира по тайскому боксу, в гиревом спорте также есть призеры и чемпионы Первенств и чемпионатов мира. В десятку сильнейших по итогам года вошли четыре боксера спортивной школы «Ермак», — подвел итоги начальник управления физической культуры и спорта администрации города Михаил Ющенко.

По данным управления физической культуры и спорта администрации города, число сургутян, регулярно занимающихся спортом, растет: если в 2022 году их было 152 тысячи человек, то уже в 2023-м стало 177 тысяч. Сургутские спортсмены за год приняли участие более чем в 1 200 городских, областных, российских и международных соревнованиях — и привезли оттуда 4 222 медали.