Житель Сургута погиб при пожаре на дачном участке. Трагедия произошла вечером 17 мая в ТСН «Кедровый бор», сообщает городской отдел надзорной деятельности и профилактической работы.

На участке загорелись дом и баня. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили в пристрое к дому тело мужчины.

«Предварительная причина пожара – неисправность электропроводки либо нарушение правил ее монтажа и эксплуатации. Точную причину установит дознаватель совместно с экспертом испытательной пожарной лаборатории», - говорится в сообщении.

Личность погибшего устанавливается.