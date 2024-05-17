В ХМАО осудят организатора финансовой пирамиды, который оставил югорчан без 45 млн рублей

В Сургуте перед судом предстанет 47-летний житель Башкортостана. Он обвиняется в организации финансовой пирамиды, из-за которой югорчане потеряли десятки миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Фигурант заключал договоры финансирования с жителями региона, имеющими кредитные обязательства перед банками. Согласно условиям сделки, югорчане производили оплату услуг фирмы в размере 20-35% от суммы кредита, а фирма обещала погасить всю имеющуюся задолженность клиентов перед кредиторами», - сказано в сообщении.

При этом у создателя финансовой пирамиды не было возможности погасить задолженность заемщиков по кредитам. За период с 2013-го по 2014 год от действий афериста пострадали 277 человек. Причиненный им ущерб оценили в сумму более 45 млн рублей.