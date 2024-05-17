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​Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 мая? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 мая? // АФИША
Фото: Культурный центр «Порт»

18 мая

Ночь поколений в Художественном

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, музейный центр, третий этаж. Время: с 16:00 до 20:00.

Акция объединит детей и взрослых, сотрудников и посетителей вокруг подлинных произведений изобразительного искусства. Программа мероприятия включает посещение действующих выставок, экскурсии, мастер-классы, интерактивные зоны, а также выступления творческих коллективов города.

Телефон для справок: 51-68-11. Цена билета: дети – 250 рублей, взрослые – 300 рублей. Дети до трех лет бесплатно. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Ночь музеев. Разные сказки

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: с 14:00 до 21:00.

Программа «Разные сказки» в Год семьи проходит под девизом

«Из поколения в поколение. Семейная реликвия». Творчество – это разные сказки для всех. Для тех, кто творит и тех, кто воспринимает. Для тех, кто выступает на сцене и тех, кто сидит в зале.

Телефон для справок: 8 (3462) 35-09-78. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Ночь музеев. Картонный мир

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: с 15:00 до 22:00.

Программу «Картонный мир» откроет новая коллективная выставка «Картония», на которой гости познакомятся с художественными работами, созданными в различных техниках из самого обычного картона по мотивам литературных произведений Александра Сергеевича Пушкина.

В этот вечер состоится экскурсия с авторами работ и одновременно с ней творческая викторина по мотивам представленных экспонатов. Юные посетители смогут принять участие в интерактивной программе «Домашний кукольный театр», где окунутся в загадочный мир театра и почувствуют себя настоящими режиссерами и артистами.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Спектакль «Курочка Ряба»

Место проведения: Сургутская филармония, малый зал, улица Энгельса, 18. Время: 11:00 и 13:00.

Озорные Ваня, Маня и Таня не только расскажут знакомый нам с детства сюжет, но и обогатят его песенками, потешками, интересными и познавательными играми для ребят. Малыши порадуются ярким декорациям, оригинальным куклам, волшебным превращениям! А родители ещё раз вспомнят о самом главном – о значении семьи в жизни каждого из нас.

Телефон для справок: 34-44-03. Цена билета: от 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

19 мая

Клуб старшеклассников «Скоро лето»

Место проведения: ДИ «Нефтяник», улица Югорский тракт, 5. Время: 18:00.

Трудный и насыщенный учебный год позади, и теперь нас ждёт целых три месяца, полных веселья, отдыха, событий и впечатлений. Отправиться в путешествие, гулять с друзьями днями напролёт, освоить новое хобби, прочитать книгу или посмотреть долгожданный сериал – вариантов множество! Начать готовиться к лету можно уже сейчас на драйвовой вечеринке клуба старшеклассников. Задушевные разговоры, увлекающие игры и конкурсы, главные хиты чартов, дискотека.

Телефон для справок: 8 (3462) 414-515. Цена билета: 400 рублей. 16+

Авторский концерт Сергея Зятькова «Завороженность как способ»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: 17:00.

Сергей Зятьков — сургутский композитор, с 2009 года куратор проектов новой музыки галереи «Стерх». Его произведения регулярно звучат в разных городах – в творческих проектах, филармониях, на фестивалях Союза композиторов РФ. Музыка С. Зятькова тяготеет к поэтической простоте, при этом она красочна, многослойна. «Свои темы» композитора – это «прогулка в метафизическом пейзаже», «театр без театра», «неоархаика». Для авторского концерта автор выбрал не разнообразную музыку, а создающую особую атмосферу.

Телефон для справок: 8 (3462) 357-928. Цена билета: 300 рублей. 0+

Горизонтальный концерт сургутского музыканта Алексея Лужнова «Остановка времени в невесомости»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость». Время: 18:00.

Вас ждет большой сет космической медитативной музыки, исполненной на терменвоксе, глюкофоне и электрогитаре с применением гитарных синтезаторов. Концерт пройдет в горизонтальном (лежачем или другом комфортном) положении для максимальной расслабленности тела и активизации процессов чувственного восприятия и осознанности слушателей. Балансируя на тонкой грани между сном и реальностью, мы отправимся в мир фантазий, глубинных архетипов и бесконечно прекрасных образов.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ― 600 рублей, на входе ― 700 рублей. 16+


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Сегодня в 14:05, просмотров: 153, комментариев: 0
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