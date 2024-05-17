Сургутяне пожаловались на перебои с автобусами

Власти Сургута объяснили горожанам, что автобусы могут не отображаться на карте из-за настройки навигационного оборудования на новых машинах. Об этом сообщили «Сургутской трибуне». Ранее местные жители пожаловались, что на интерактивной карте больше не отображается 13 маршрут.

«13 маршрут остается на линии и продолжает работать в полном объеме. В настоящее время происходит настройка навигационного оборудования на новых автобусах. В связи с этим есть вероятность, что некоторые автобусы иногда не отображаются на карте. По 61 маршруту на линию также выходят новые автобусы. Из-за технической неисправности случаются сходы с маршрута нескольких единиц техники», — сообщили изданию в мэрии.

Напоминаем, с 1 мая маршруты №47, 45 и 13 начал обслуживать СПОПАТ.