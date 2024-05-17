С 3 мая по 9 июля 2024 г. на энергоблоке №8 ПГУ-400 МВт филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» предстоит ремонт

С 3 мая по 9 июля 2024 г. на энергоблоке №8 ПГУ-400 МВт филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» предстоит выполнить работы по обслуживанию насосного парка турбинного отделения и оборудования систем смазки и регулирования. Предусмотрен капитальный ремонт одного конденсатного и одного питательного насосов с привлечением шеф-инженера, а также капремонт циркуляционного насоса энергоблока.

По котельному оборудованию на энергоблоке №8 планируется осмотр поверхностей нагрева со стороны газовоздушного тракта, а также сепарационных устройств барабанов котла-утилизатора, их дефектация и при необходимости ремонт. Кроме того, на блоке проведут техобслуживание и ремонт основной арматуры.

На газовой турбине типа 9FA производства Genera lElectric специалисты электростанции собственными силами выполнят бороскопическую инспекцию газовоздушного тракта, калибровку входных направляющих аппаратов (ВНА), газовых и паровых клапанов.

В части электротехнического оборудования на энергоблоке осмотрят генератор, отремонтируют распределительные устройства собственных нужд и электродвигателей, а также трансформаторы: блочный и собственных нужд.

На оборудовании автоматических систем управления технологическими процессами (АСУТП) энергоблока №8 проведут квартальное техническое обслуживание программно-технических комплексов (ПТК) «МАН – турбо» и «МАРК-6», обслуживание и ремонт электроприводов, поверку и калибровку контрольно-измерительных приборов.

Помимо типового объема ремонтов в парогазотурбинном цехе филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» реализуют программу технического перевооружения (ТПиР). В том числе – по техперевооружению коллектора собственных нужд энергоблоков ст. №7,8 и РОУ ПГУ (редукционно-охладительное устройство) блока № 8. Реализация этой задачи позволит в случае необходимости подавать пар с энергоблока ПГУ №8 на паросиловые блоки 810-830 МВт.

Кроме того, в связи с реализацией ТПиР на энергоблоке №8 выполнят работы по изменению схемы электроснабжения стоек АСУТП.

Энергоблок №7 ПГУ-410 МВт остановлен в техническое обслуживание и ремонт с 13 по 26 мая. В этот период планируется завершить техническое перевооружение коллектора собственных нужд блоков ПГУ ст. №7,8 и РОУ ПГУ на узле редукционно-охладительного устройства паросиловых блоков.

В период совмещенного останова блоков №№7, 8 с 13 по 26 мая выполнят обслуживание общестанционного оборудования: дожимной компрессорной станции, газопроводов, вспомогательного оборудования дожимных газовых компрессоров; завершат техническое перевооружение ПТК АСУТП водоочистки. Этот программно-технический комплекс отвечает за управление химводоподготовкой для блоков ПГУ, а также береговой насосной станции блоков ПГУ.