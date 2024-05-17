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​В дачном кооперативе Сургута продолжают устранять последствия паводка

Власти Сургута держат на контроле ситуацию с паводком в СНТ «Газовик»

​В дачном кооперативе Сургута продолжают устранять последствия паводка
Фото: администрация Сургута

В Сургуте устраняют последствия половодья в дачном кооперативе. Напоминаем, ранее подтопило несколько земельных участков в СНТ «Газовик». Сложившуюся паводковую обстановку признали угрозой возникновения природной чрезвычайной ситуации, сообщили на внеочередном заседании комиссии по ЧС.

«За три дня уровень воды поднялся на полтора метра. Для ликвидации последствий подготовлены все необходимые силы и средства. Силами спасательного центра организованы работы по прочистке русла реки Черной, в том числе мы убираем заваленные деревья из реки, распиливаем их, дробим лед. Это способствует увеличению скорости течения и снижению уровня воды», – отметил начальник управления по делам ГО и ЧС Администрации Сургута Андрей Рачёв.

На место подтопления выезжали специалисты: с помощью квадрокоптера провели обследование русла реки Черной, где выявили места заторов на реке. В настоящий момент для стабилизации ситуации увеличен сброс воды из водохранилища Сургутской ГРЭС-2. Также спасатели оценили состояние русла реки.

«Мы ведем круглосуточный мониторинг уровня воды, динамику изменения. Надеемся, что в течение одного-двух дней паводковая обстановка стабилизируется», – добавил начальник управления.

Кроме того, собственникам дачного кооператива рассказали о принимаемых мерах, а также предложили эвакуироваться в пункт временного размещения. Однако заявок не поступало.


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Сегодня в 10:27, просмотров: 101, комментариев: 0
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