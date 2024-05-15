Сургутянка оставила трехлетнюю дочь в магазине Краснодара и поехала в Санкт-Петербург

Безработная жительница Сургута приехала в Краснодар и оставила трехлетнюю дочь в одном из супермаркетов города, после чего направилась в Санкт-Петербург. Женщину задержали в поезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Предварительно установлено, что 36-летняя безработная сургутянка зашла с дочерью в магазин, усадила девочку в продуктовую тележку и ушла. Женщина добралась из Краснодара до Кропоткина на автобусе, а затем села на проходящий поезд. Югорчанку обнаружили в поезде «Кисловодск — Санкт-Петербург».

Сейчас женщина в сопровождении полицейских возвращается в Краснодар для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Дочь югорчанки находится в больнице. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.