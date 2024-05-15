В Думе Сургута утвердят изменения в Устав города

Депутаты Сургута обсудили изменения в Устав города. Народные избранники проголосовали за предложения, направленные на установление полномочий администрации и Думы по разработке и утверждению единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа. Об этом стало известно вчера, 14 мая, на заседании постоянного комитета по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку.

«7 мая 2024 года в постоянный комитет думы города по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку по проекту решения думы города от департамента архитектуры и градостроительства администрации города поступило шесть предложений. Также мною предложено в тексте решения отразить актуальную редакцию Устава города. Таким образом, поступило семь предложений», − пояснил председатель комитета Михаил Бехтин.

Отметим, что одна из причин изменений в Устав − приведение основного документа города в соответствие действующему законодательству по результатам правового мониторинга. Помимо этого, ранее в Югре приняли решение о подготовке единых документов территориального планирования и градостроительного зонирования в ряде муниципалитетов, включая Сургут.

«Публичные слушания по этому вопросу комитет провел в понедельник, 13 мая, в которых приняли участие 14 человек. Результаты размещены на сайте думы Сургута», − говорится в публикации Думы.

На очередном заседании, которое пройдет уже завтра, 16 мая, депутаты окончательно утвердят внесенные предложения по изменениям в Устав города.

Напоминаем, в четверг народные избранники также определят новую дату выборов мэра.