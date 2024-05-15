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В Сургуте пройдет очередная «Ночь музеев» с общей темой семьи и поколений

Сургутян приглашают на «Ночь музеев»

В Сургуте пройдет очередная «Ночь музеев» с общей темой семьи и поколений
Фото Сургутского краеведческого музея

Завтра, 18 мая, в Сургуте, как и по всей России, пройдет акция «Ночь музеев», посвященная Международному дню музеев. Ее проводит и координирует министерство культуры России и портал «Культура.РФ», а все площадки в рамках заявленной темы готовят собственные программы, которые, как правило, вызывают огромный интерес у местных жителей разных возрастов и профессий. В этом году тематическая рамка звучит как «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». Куда можно пойти и что увидеть в рамках акции в Сургуте – в материале «НГ».

У Сургутского краеведческого музея 18 мая с 18 до 24 часов будут работать все четыре филиала-площадки. В Музейном центре (ул. 30 лет Победы, 21/2) пройдет интерактивная экскурсия по выставке «Берега» с презентацией проекта «Артефакт», презентация инсталляции «Сказ о Сургуте», семейный квиз «Битва поколений», а также разнообразные мастер-классы, конкурсы и, разумеется, демонстрация фондохранилища.

В Купеческой усадьбе на улице Просвещения, 7, проведут интерактивную пешеходную экскурсию «Стена времени», а также покажут театрализованную экскурсию «Секреты Купеческой». Совсем рядом, в обновленном Центре патриотического наследия (ул. Просвещения, 7/1) организуют виртуальное путешествие по Сургуту «1594», а также мастер-классы и показ фильма «Князь Удача Андреевич». Там же можно посмотреть на выставку «Фронтовые подруги». Наконец, в «Доме Фармана Салманова» (ул. Терешковой, 49) состоится открытие «Летней школы геологии», пройдет квест «Старатели черного золота» и мастер-класс по рисованию нефтью.

Сургутский художественный музей, который располагается на третьем этаже Музейного центра, проведет акцию «Ночь поколений в Художественном». Она пройдет с 16 до 20 часов. Для посетителей будут доступны выставки «Стили & направления», «Прикосновение к искусству», «Предшественники», «КУКЛЯНДИЯ. Новое пространство», «Обретая мастерство», «Семь ликов ЯХа». Кроме того, состоится открытие новой экспозиции от Елены Потякиной из Нефтеюганска, а также экскурсии, мастер-классы и выступления творческих коллективов.

Программа «Разные сказки» в галерее современного искусства «Стерх» (ул. Магистральная, 34/1) продлится с 14 до 21 часа. В дневное время посетители смогут посмотреть на выставки «Размышления в тишине» и «Шепот крыльев» от художниц из Санкт-Петербурга, а также пройти арт-занятия в разнообразных техниках – от коллажей и акварели до объемной аппликации и оригами. А вечером придет время музыкальной и театральной программы «Серебро флейт, жар саксофонов», спектакля «Ля бабуленька» от Колледжа русской культуры имени Знаменского, а в финале состоится концерт-перфоманс «Шесть гитар на ночной поляне» от преподавателей и учащихся Сургутского музыкального колледжа.

В культурном центре «Порт» программа «Ночи музеев» пройдет с 15 до 22 часов. Посетители смогут окунуться в «Картонный мир» с выставкой художественных работ по мотивам произведений Александра Пушкина, выполненных в различных техниках из обычного картона. Интерактивная программа «Домашний кукольный театр» предназначена для детей, которые смогут примерить на себя роли режиссеров и артистов. Взрослым и детям также предложат массу разнообразных творческих мастер-классов. Билеты будут стоит 300 рублей.

В Сургуте билеты на мероприятия «Ночи музеев» для посетителей от 14 до 22 лет можно купить по Пушкинской карте.

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 11:52, просмотров: 140, комментариев: 0
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