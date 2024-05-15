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В Сургуте отпраздновали Красную Пасху

Сургутяне творчески отметили Красную Пасху

В Сургуте отпраздновали Красную Пасху
Фото администрации Сургута

В православной традиции на восьмой день после Пасхи есть еще один важный праздник – Красная (в значении «красивая») Пасха, она же «Красная горка», она же Антипасха (что значит «вместо Пасхи») или Фомино воскресенье. Считается, что после воскресенья Иисус Христос явился апостолам, но среди них не было Фомы, который не поверил в возвращение учителя, что стало поводом для появления нарицательной фразы «Фома неверующий». Тем не менее, спустя неделю Христос явился ученику, показал свои раны от распятия, и в итоге убедил Фому в том, что действительно умер и воскрес.

Этому эпизоду посвящен ежегодный фестиваль детского и юношеского творчества «Пасха Красная», который в этом году в 18-й раз состоялся в Сургуте. Его участниками и зрителями стали жители города, прихожане храмов, представители Ханты-Мансийской епархии и администрации Сургута.

«Дорогие братья и сестры, гости и участники фестиваля «Пасха Красная», позвольте от всего сердца и души поздравить вас с главным православным праздником и поприветствовать вечными словами «Христос воскресе»! – обратился к участникам мероприятия Глава Ханты-Мансийской митрополии, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. – Сегодня на фестивале мы выражаем свою любовь к Богу и к ближнему через песни и танцы. Это величайшее событие отмечаем внешне и внутренне. Дай Бог нам сохранить эту радость Пасхальную, пронести ее по жизни, иметь эту радость в сердце и в душе. И когда мы помним, что Господь пострадал за нас, совершил спасительную миссию, то и мы будем больше творить добрых дел, для того, чтобы быть с Богом. Будем с Богом — будет мир и покой в наших семьях, в нашей стране, в нашем обществе».

На сцену Сургутской филармонии вышли почти 150 воспитанников шести воскресных школ города. Несколько месяцев они готовили свои театральные, хореографические и вокальные номера. «Конечно же, дети переживали, они же у нас не профессиональные артисты. Они только по воскресеньям ходят в школы, – отметила организатор мероприятия Оксана Алешина. – Представляете, сколько мало времени они уделяют вот тому, чтобы подготовиться. То есть, помимо уроков, которые они проходят в воскресной школе, они еще готовятся к вот таким праздничным мероприятиям. Конечно, для них это очень волнительно. Они очень переживают, но в любом случае каждый зритель почувствует пасхальную радость, как мы будем славить воскресшего нашего Господа».

«Наблюдая, как выступающие сегодня ребята шли 9 мая в детских садах и школах с портретами своих дедов и прадедов, как они умеют делиться своим талантом, подтверждая знания истории и родной культуры, мы можем быть уверены в светлом будущем России, – отметила заместитель Главы города Сургута Анна Томазова. – Это означает, что свой культурный и духовный код мы правильно передаем молодому поколению. Уверена, что сегодняшние выступления еще раз наполнят сердца присутствующих большой радостью, уверенностью и гордостью за наших детей».

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 11:51, просмотров: 128, комментариев: 0
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