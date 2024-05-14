Еще одна встреча чиновников Сургута и сотрудников компании «Центр» не состоялась

Вторая встреча с коллективом транспортного предприятия «Центр», организованная администрацией Сургута сегодня, снова не состоялась: пресс-служба мэрии сообщает, что вторая сторона на нее не пришла. «Сотрудники были приглашены письменно — информацию направили в ООО «Центр», сообщили о планируемой встрече по телефону и публично, в средствах массовой информации», — отмечают в администрации. На сей раз были приглашены еще и представители городской прокуратуры, Сургутского центра занятости населения, Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

«Целью сегодняшней встречи было пообщаться с трудовым коллективом, — говорит заместитель главы Сургута Сергей Агафонов. — Сейчас прокуратура и все надзорные органы проводят проверку. Разберутся, и, соответственно, в этом споре, которого, собственно, и нет, поставят точку. «Центр» не подписал контракт, соответственно, перевозки не осуществляет. Сейчас перевозки осуществляет «СПОПАТ», потому что задача администрации города – бесперебойное транспортное обслуживание населения, и мы его обеспечиваем. Судя по тому, что второй раз коллектив не пришел - а власть приглашала их публично, значит, они без работы не остались».

Напомним, речь о споре между АО «СПОПАТ» и его субподрядчиком — ООО «Центр», ранее обслуживавшем маршруты 45, 47, 13. В преддверии окончания соответствующего контракта руководство «Центра» отказалось заключать новый — причиной стали разногласия при определении тарифов. «СПОПАТ» в этой ситуации вывел на маршруты собственные автобусы — в том числе новые, которые, предназначались для работы на других маршрутах.

«Коммерческий спор в медийной обработке был преподнесен руководством «Центра» как озабоченность дальнейшим трудоустройством людей, — отмечают в мэрии. — При этом, по последней информации Центра занятости на прошедшей встрече в администрации, никто из работников в поисках новых вакансий не обратился». Так, по словам начальника отдела трудоустройства Сургутского центра занятости населения Юлии Вепренцевой, сотрудники «Центра» в учреждение не обращались, при этом на сегодняшний день заявлено 300 свободных рабочих мест водителей автомобиля с зарплатой до 180 тысяч рублей.

Участие в предполагаемой встрече представителей прокуратуры объясняется тем, что ведомство сейчас проводит проверку соблюдения трудового законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок: с соответствующими запросами обратились обе стороны — и «СПОПАТ» и «Центр». Обратиться в прокуратуру может и замглавы города: «Администрация города, я лично как представитель публичной власти обращусь в органы прокуратуры, в трудовую инспекцию, если права и законные интересы работников будут нарушены», — заключает Сергей Агафонов.