Сургутский художественный музей приглашает на «Ночь музеев»

18 мая с 16.00 до 20.00 Сургутский художественный музей приглашает жителей и гостей города принять участие в акции «Ночь музеев». Событие состоится в рамках празднования Международного дня музеев и пройдет под девизом «Из поколения в поколение. Семейные реликвии».

Акция объединит детей и взрослых, сотрудников и посетителей вокруг подлинных произведений изобразительного искусства. Программа мероприятия включает посещение действующих выставок, экскурсии, мастер-классы, интерактивные зоны, а также выступления творческих коллективов города.

Стоимость:

Дети – 250 р.

Взрослые – 300 р.

Дети до 3-х лет бесплатно

Возможна оплата по Пушкинской карте!

Справки по телефону 51-68-11

Посетить мероприятие можно по адресу: 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, 3-й этаж.