Специальных маршрутов из города на кладбище в Сургуте не будет

Во вторник, 14 мая, в Родительский день (Радоница) в Сургуте не будут курсировать дополнительные автобусы. Сейчас до кладбища можно доехать на круглогодичных маршрутах, об этом SiTV.ru рассказали в городской администрации.

Напоминаем, что в предыдущие годы в Сургуте запускали специальные маршруты.

До сургутского кладбища ходит круглогодичный маршрут №111 «Магазин «Москва» – СОТ «Чернореченский», добавили в «Сургутской трибуне». От остановки «Магазин Москва» маршрут отходит ежедневно в 8:00, 11:00, 15:00, 17:00, 19:00, от СОТ «Чернореченский» − в 6:50, 12:00, 16:00, 18:00. До остановки «5-й км» ежедневно ходят автобусы № 49, 107, 110, 112, 115, 119.