Поврежденные глыбами льда ограждения на набережной Сургута починили

В Сургуте восстановили ограждения на набережной Оби, которые повредились под натиском глыб. Железный забор с чугунными элементами не выдержал ледоход в минувшие выходные. Опасный участок оградили сигнальной лентой и периметральным ограждением, на дежурство вышли сотрудники полиции и спасатели, рассказали в пресс-службе администрации города.

«Было повреждено 25 метров ограждения. Сегодня специалисты провели ремонтные работы. Ограждение восстановлено. Подобное уже случалось в 2018 году», – отметила директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

Подчеркнем, что на набережной продолжают дежурить патрули из спасателей и сотрудников полиции. Ранее они подняли телефон, упавший на льдину. В районе Югорского тракта спасатели помогли собаке выбраться из воды.

«Мы ежедневно мониторим уровень воды в реке Обь. На сегодняшний день он составляет 536 см. Динамика за сутки – 26 сантиметров. В этом году, согласно прогнозу, уровень воды ожидается в диапазоне от 640 до 710 см. Вода будет высокой, но критических значений не достигнет. Пока прогноз благоприятный. Тем не менее, Сургут готов к половодью. В марте в городе проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, определены силы и средства, которые будут привлекаться в случае развития паводковой обстановки по наихудшему сценарию», – рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС Администрации Сургута Андрей Рачёв.

В настоящий момент готов пункт временного размещения на базе КСК «Геолог». Кроме того, сформирован резерв финансовых и материальных ресурсов.

Сургутян, проживающих в зоне возможного подтопления, проинформировали о мерах безопасности. При ухудшении ситуации им будут предлагать эвакуироваться в пункт временного размещения.

При этом, пик половодья ожидается в июне.

Специалисты управления по делам ГО и ЧС Администрации Сургута напоминают жителям, что в период весеннего половодья и ледохода нельзя выходить на лед и пользоваться водным транспортом, переправляться через реку, подходить близко к водоему в местах затора льда, стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся обвалу; отталкивать льдины от берегов; измерять глубину водоёма; ходить по льдинам и кататься на них.