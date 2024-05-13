Сургутяне смогут посетить ежегодную акцию «Ночь музеев» в «Стерхе» 18 мая

В Галерее современного искусства «Стерх» в Сургуте пройдет ежегодная акция «Ночь музеев» в рамках празднования Международного дня музеев. На мероприятие приглашают 18 мая с 14:00 до 21:00.

«Программа «Разные сказки» в год семьи проходит под девизом «Из поколения в поколение. Семейная реликвия». Творчество – это разные сказки для всех. Для тех, кто творит и тех, кто воспринимает. Для тех, кто выступает на сцене и тех, кто сидит в зале», − рассказали в пресс-службе учреждения.

Днем гости галереи смогут посетить экскурсии по выставкам «Размышления в тишине», «Шепот крыльев» художников Дарьи Кириченко и Анны Осиповой (г. Санкт-Петербург). Кроме того, для взрослых и детей подготовили арт-занятия в разнообразных техниках: «Волшебное кимоно» (объёмная аппликация), «Вальс цветов» (открытка скетч), «Цветы и бабочки» (оригами), «Семейный герб» (аппликация), «Цветик-семицветик» (акварель), «Цветочная сказка» (коллаж), роспись гипсовой фигурки «Северный ветер».

«Наши посетители могут принять участие в интеллектуальных и подвижных играх, присоединиться к мастер-классам по флористике от цветочной мастерской «Дифлауэрс», а также раскрасить арт-обои, сфотографироваться с волшебницами», − добавили в «Стерхе».

В вечернее время зрителей ждет музыкальная и театральная программа «Серебро флейт, жар саксофонов», спектакль «Ля бабуленька» от учащихся Колледжа русской культуры им. А. С. Знаменского

Завершит вечер концерт-перформанс «Шесть гитар на ночной поляне» от преподавателей и учащихся Сургутского музыкального колледжа.