В числе победителей Чемпионата и Первенства УрФО по тяжелой атлетике — спортсмены из Сургутского района

Атлеты Сургутского района достойно представили муниципалитет в Шадринске, где в начале мая прошел Чемпионат Уральского федерального округа по тяжелой атлетике. Отсюда спортсмены привезли 11 медалей, сообщает пресс-служба администрации Сургутского района: «Спортсмены Сургутского района в составе Сборной команды ХМАО-Югры в очередной раз продемонстрировали высочайший уровень подготовки и спортивного мастерства, достойно представив наш регион на соревнованиях».

В их числе — Тимур Курбанов, Шамиль Аммаев, Александр Касабиев, Арсен Наниев, Ангелина Кочергина, Павел Урдя: у них — золотые медали. С серебром приехали домой Дарья Аппазова, Кристина Демина и Омар Рамазанов. Бронзу взяли Дмитрий Семенида и Роман Палиенко.

Помимо этого, первые места также заняли женская команда и мужская сборная Югры, на втором месте — команды юношей и девушек 13-17 лет.