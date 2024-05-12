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​В Сургуте начинается сезон белых ночей

Долгота дня в Сургуте прибывает — скоро темные ночи закончатся

​В Сургуте начинается сезон белых ночей
Фото: ru.freepik.com

Столь любимый сургутянами сезон белых ночей в городе уже близится: долгота дня прибывает каждый день. Так, сегодня восход солнца был зафиксирован 03.25 утра — а зайдет оно в 20.41. С учетом сумерек это значит, что темному времени суток остается совсем немного. Световой день сегодня длится 17 часов 16 минут, и это не предел: пик белых ночей приходится на начало-середину июня.

Напомним, что до 21 июня световой день будет только прибывать — он остановится на отметке 19 часов 24 минуты. 21 июня, в самый долгий день, солнце встанет спустя два с половиной часа после захода — в 02.26 ночи, а опустится за горизонт в 21.50.


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Сегодня в 14:04, просмотров: 144, комментариев: 0
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