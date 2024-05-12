В Сургутском районе стартовал фотоконкурс «Семьи — душа России»

«Семьи — душа России» — фотоконкурс с таким названием идет сейчас в Сургутском районе: его организовала муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. «Конкурс организован в рамках Года семьи 2024 года, — комментирует начальник отдела по осуществлению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Сургутского района Ольга Суханова. — В нем могут принять участие семьи, желающие поделиться положительным опытом семейных взаимоотношений, секретами достигнутых успехов в различных областях деятельности, уникальными идеями и находками, результатами фототворчества».

Фотографии будут оценивать в нескольких номинациях:

«Дружная семейка» — фотография, демонстрирующая всех членов семьи в домашней обстановке, на семейном торжестве, на отдыхе, постановочные и жанровые портреты семьи;

— фотография, демонстрирующая всех членов семьи в домашней обстановке, на семейном торжестве, на отдыхе, постановочные и жанровые портреты семьи; «Связь поколений» — на фотографии изображены представители нескольких поколений одной семьи, избравших, например, одну и ту же профессию/увлечение/путь в жизни; где изображены представители нескольких поколений одной семьи. Приветствуется присутствие на фотографии бабушек и дедушек (прабабушек, прадедушек) и других родственников. Важно, чтобы было понятно, что это семья, а не просто группа людей.

— на фотографии изображены представители нескольких поколений одной семьи, избравших, например, одну и ту же профессию/увлечение/путь в жизни; где изображены представители нескольких поколений одной семьи. Приветствуется присутствие на фотографии бабушек и дедушек (прабабушек, прадедушек) и других родственников. Важно, чтобы было понятно, что это семья, а не просто группа людей. «Семейный Движ» — фотография семьи, связанной со спортом, активным отдыхом, творчеством, путешествием, любимым занятием.

Участвовать, кстати, можно во всех номинациях, а можно представить все работы только в одной номинации: на конкурс принимается не более трех фото. Для этого достаточно загрузить снимки в альбомы в группе «ВКонтакте» до 15 июня 2024 года.