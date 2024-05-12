16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  91,8239   EUR  98,9461  

Новости

Больше новостей
Цены на кофе растут. Ваши действия?
Комментировать
0
Сургут — на 23-м месте среди самых комфортных городов после Грозного, Тюмени, Екатеринбурга. Справедливо?
Комментировать
0
Больше опросов

​Дрон тебя найдет: как в Сургутском районе борются с поджигателями

Нарушителей пожарной безопасности в Сургутском районе ищут с помощью беспилотников

​Дрон тебя найдет: как в Сургутском районе борются с поджигателями
Фото: admsr.ru

Технологии — на службе безопасности: в Сургутском районе к борьбе с нарушителями противопожарного режима привлекли беспилотники, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Рейды по пожарной безопасности шли в дачных кооперативах с конца апреля и завершаются сегодня. Мониторит их как раз помогают дроны: для этих целей в районном управлении ГО и ЧС приобрели два квадрокоптера.

«Нет необходимости заглядывать через забор, наблюдать, что делается во дворах, когда мы можем поднять квадрокоптер и уже по факту определить действительно есть нарушение или нет, — говорит начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургутского района Алла Вавилина. — Зачастую бывает, если все-таки гражданин нарушает, он потом начинает отказываться. А благодаря вот такому устройству мы можем зафиксировать данный факт и уже напрямую показать нарушение и приобщить его к административному правонарушению».

Беспокойство сотрудников управления ГО и ЧС можно понять: с начала года в Сургутском районе произошло 56 пожаров — пусть это и меньше аналогичного прошлогоднего показателя, но поводов расслабиться не дает. На сей раз ни сами специалисты, ни дроны никаких нарушений противопожарного режима не выявили — все ограничилось лишь профилактическими беседами.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 12:10, просмотров: 155, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​С новосельицем! 1267
  2. ​Книгу о коренном населении в годы Великой Отечественной войны презентовали в Сургутском районе 614
  3. ​За повышение МРОТ выступают большинство югорчан 565
  4. ​Формирование нового кабинета министров в РФ началось 219
  5. ​Россиян взбодрит не кофе, а цена на него: напиток подорожает 200
  6. ​Стажировки — хорошо! Молодые специалисты все чаще обращаются к ним 177
  7. ​Дрон тебя найдет: как в Сургутском районе борются с поджигателями 155
  8. ​Семьи Сургутского района приглашают участвовать в фотоконкурсе 32
  1. ​Как отпразднуют День Победы в Сургуте 12279
  2. ​Синоптики назвали дату начала ледохода в Сургуте: 16 мая 2769
  3. ​22 место - у Сургута // Обзор СИА-ПРЕСС 2501
  4. Сургутяне пожаловались Ксении Собчак на проблемы с транспортом 2238
  5. ​Может, сургутской власти стоит разрешить частникам запускать на линии автобусы с собственными нерегулируемыми тарифами 1787
  6. ​Подарок на Год семьи 1784
  7. В ХМАО выбрали «Умников и умниц» 1780
  8. ​«В течение Победного мая у сургутян будет много возможностей принять участие в мероприятиях, посвященных Великой Победе» 1667
  9. В Югре задержали работавших на курьеров мошенников 1551
  10. ​Экс-главу Сургута Андрея Филатова выдвинули на пост независимого директора Utair 1522
  1. ​Как отпразднуют День Победы в Сургуте 12279
  2. ​В Тюменской области прошло совещание по предупреждению последствий паводка 8364
  3. ​Валерия Пахтаева: «Федеральные торговые сети своей политикой убивают любое качественное производство в России. Сургут не исключение» 7620
  4. ​Оби кровавый берег. Год 1921 7575
  5. Синоптики прогнозируют похолодание до -19 градусов в ХМАО 6861
  6. ​Нефтеюганск получит нового мэра после ухода Эльвиры Бугай 6418
  7. До 200 тысяч и выше // Обзор СИА-ПРЕСС 6267
  8. ​В Мегионе школьников отправили на удаленку из-за пневмонии 5877
  9. «У семи нянек дитя без глазу» 5827
  10. ​17-летний вартовчанин подозревается в убийстве мужчины 4982

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика