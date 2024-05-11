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​Книгу о коренном населении в годы Великой Отечественной войны презентовали в Сургутском районе

В школах Сургутского района представили книгу «Дорогами войны»

​Книгу о коренном населении в годы Великой Отечественной войны презентовали в Сургутском районе
Фото: admsr.ru

В пяти школах поселений Сургутского района прошли презентации новой книги: более 650 школьникам рассказали об историческом труде «Дорогами войны. Коренное население Сургутского района в годы Великой Отечественной войны».

«В сборнике опубликованы биографии 49 солдат из Сургутского района на фоне основных событий Великой Отечественной войны, в которых они принимали участие, — рассказывает главный специалист отдела реализации культурной политики администрации Сургутского района Алексей Панченко. — Наши односельчане из числа коренных народов освобождали Севастополь, сражались на подступах к Сталинграду, в Демянской наступательной операции, в районе Старой Русы, освобождали Белоруссию, Украину и Польшу. Только в боях под Ленинградом в 1942-1943 годах участвовали восемь героев книги — Яков Тайбин, Прокопий Колыванов, Семён Сарантеев, Дмитрий Саторин, Терентий Тайбин, Иосиф Востокин, Тихон Кантеров и Иван Тэвлин. Живущие вдоль реки Пим ханты проводили на фронт 19 своих сородичей, вернулся живым один».

Юные жители поселков Федоровского, Солнечного и Белого Яра впечатлились фотографиями, сделанными участником Великой Отечественной войны Виктором Кондратьевым — они находятся в фонде Томского областного краеведческого музея им. М. Б. Шатилова. По их словам, снимки погрузили их в атмосферу сурового военного времени.

Во время презентации книги школьникам также рассказали, на каких интернет-сайтах нужно искать информацию о своих родственниках — участниках войны. В качестве примера назвали опыт Андрея Сопочина, который уже несколько лет собирает родословную своей семьи — сегодня в его списке более 70 биографий коренных жителей Тром-Агана, Пима, Угута.


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11 мая в 14:28, просмотров: 860, комментариев: 0
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