В лидерах среди самых читающих городских округов Югры — Сургут

Книга по-прежнему лучший подарок, уверены сургутяне: наш город по итогам окружного конкурса «Самый читающий муниципалитет Югры» за 2023 год стал победителем в номинации «Самый читающий городской округ Югры». Сургут набрал 204,14 балла, передает пресс-служба городской администрации.
«На конкурс было представлено 22 заявки, которые оценивал экспертный совет конкурса с участием представителей Российского книжного союза, окружной организации Союза писателей России, Государственной библиотеки Югры и органов власти автономного округа, — рассказали в мэрии. — Муниципальные образования оценивались по комплексу критериев, включающему в себя деятельность общедоступных библиотек автономного округа, творческих объединений писателей, книжную торговлю, книгоиздание, участие в реализации Концепции поддержки и развития чтения в Югре».
Заявку от города представила команда Централизованной библиотечной системы. В 2023 году ее услугами в Сургуте воспользовались как на реальных, так и на виртуальных площадках 175 425 читателей, это на 2 274 читателей больше, чем годом ранее. Общедоступные библиотеки города провели за год 4 329 культурно-просветительских мероприятия, выдали 1 060 014 изданий.
Отметим, что одним из победителей окружного конкурса стал и Сургутский район — об этом siapress.ru уже сообщал ранее.
Для этого обратимся к статистике. Состав населения Сургута по возрасту: в возрасте до 7 лет- 39 тыс, с 7- 17 лет- 47 тыс, 17-29 лет - 47 тыс, 29-60 лет - 180 тыс. человек.
Распределение по уровню образования:
24,0% (95 тыс человек) имеют высшеее образование;
3,2% (13 тыс человек) имеют неполное высшее образование,
34,8 (137 тыс человек) имеют среднеее профессиональное образование;
16,4 % (65 тыс человек) имеют образование по 11 класс,
6,4 % (25 тыс человек) окончили 9 классов,
8,3% (33 тыс человек ) прошли 5 классов,
0,8% (3172 человека) не имеют образования,
0,3% (1189 человек) являются неграмотными.
Итак друзья! Почти 10% населения Сургута является малограмотным или даже неграмотным. Да тут впору «ликбез» надо открывать с « «избы-читальнями». Хотя приспособить для этого Дом Пионеров. Этакая сталинская реконструкция избы-читальни. И есть когда учить грамоте.
Но все эти данные по образованию среди постоянных жителей Сургута. Что касается непостоянных жителей со всякими ВНЖ и на стадии получения гражданства РФ иностранными гражданами из СНГ и Африки, то можно смело добавить ещё 10% малограмотного и неграмотного населения города. Итак 20% малограмотного и неграмотного населения в городе должны посещать «избу-читальню», то бишь ликбез.
Другой перекос в образовании это переизбыток населения с высшим образованием, где почти каждый четвёртый в Сургуте имеет «корочки». Впрочем не будем обольщаться этим фактом, зная качество нынешнего высшего образования и коммерцию ВУЗов на продаже дипломов легальным и криминальным путём.
Другой рекорд города - 62 тысячи детей учатся в школах Сургута, в том числе в классах от «А» до «Я». Вот все чиновники хвастаются наличием спортзалов и плавательных бассейнов в строящихся школах. А о библиотеках в новых школах ни гу-гу. Да и построить новое здание городской научной библиотеки или просто новой публичной городской библиотеки с совренным оборудованием и светлынями просторными залами все как-то недосуг. Ну перестроили когда-то магазин №13 с пристроем при Александре Леонидовиче и живем на этом его наследстве самого, как оказалось эффективного градоначальника города за всю его новейшую историю.
А замахнуться на здание оригинальной архитектуры, как библиотека Института общественных наук в Москве, или как финская библиотека в Выборге не хватает чиновникам «математического ума». Нет денег.
Если выдано ЦБС 1 млн экз книг, то это не говорит о том, что город самый читающий в Югре. Читает какая-то активная часть жителей города, а 20% жителей города не брали других книг, кроме букваря и учебников начальной школы. А какая-то часть жителей города, идя в нотариальную контору требуют переводчика, потому что могут они то считать только деньги в своём кармане и пересылать их в Таджикистане и другие страны СНГ. Тут в столице Югры прошёл V Международный форум по адаптации иностранных граждан к жизни в нашей стране и привыкании их к нашим духовно-нравственным учёностям. Психологов там предлагают нанять, чтобы научить иностранцев читать, писать, говорить на языке страны пребывания.
Но вертолётно- кишлачный способ раздачи гражданства РФ среди народов Средней Азии и СНГ приводит к тому, что новые граждане РФ оказываются как бы неполноценными из-за нежелания читать и совершенствоваться в знаниях культуры РФ через библиотеки РФ, в том числе и через библиотеки сургутской ЦБС имени А.С.Пушкина. Потому чтение книг для них - это самый лучший способ для самообразования. А сколько таджиков записано читателями в ЦБС города? Этот вопрос неуместен, также как спросить случайного прохожего в 3 часа ночи, как пройти в местную библиотеку.
Поэтому те показатели, что вывели Сургут в самый читающий город Югры это показатели «средней температуры» по больнице, вернее по библиотеке.
А наличие малограмотного населения в Сургуте в 21 веке - это «капля дёгтя в бочку мёда» в достижениях Сургута, как самого читающего города Югры.