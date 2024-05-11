В лидерах среди самых читающих городских округов Югры — Сургут

Книга по-прежнему лучший подарок, уверены сургутяне: наш город по итогам окружного конкурса «Самый читающий муниципалитет Югры» за 2023 год стал победителем в номинации «Самый читающий городской округ Югры». Сургут набрал 204,14 балла, передает пресс-служба городской администрации.

«На конкурс было представлено 22 заявки, которые оценивал экспертный совет конкурса с участием представителей Российского книжного союза, окружной организации Союза писателей России, Государственной библиотеки Югры и органов власти автономного округа, — рассказали в мэрии. — Муниципальные образования оценивались по комплексу критериев, включающему в себя деятельность общедоступных библиотек автономного округа, творческих объединений писателей, книжную торговлю, книгоиздание, участие в реализации Концепции поддержки и развития чтения в Югре».

Заявку от города представила команда Централизованной библиотечной системы. В 2023 году ее услугами в Сургуте воспользовались как на реальных, так и на виртуальных площадках 175 425 читателей, это на 2 274 читателей больше, чем годом ранее. Общедоступные библиотеки города провели за год 4 329 культурно-просветительских мероприятия, выдали 1 060 014 изданий.

Отметим, что одним из победителей окружного конкурса стал и Сургутский район — об этом siapress.ru уже сообщал ранее.