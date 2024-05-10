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​Спортсмен из Сургутского района взял бронзу на Чемпионате России по кудо

Байрам Гулиев из Сургутского района признан одним и лучших бойцов кудо

​Спортсмен из Сургутского района взял бронзу на Чемпионате России по кудо
Фото: admsr.ru

Житель Сургутского района Байрам Гулиев стал бронзовым призером Чемпионата России по кудо. Соревнования проходили накануне в Москве, на них собрались более ста бойцов из 56 регионов страны.

«Байрам представлял Уральский федеральный округ в составе сборной команды Югры. Он выступил в абсолютной весовой категории, где заработал свои 270 единиц, гарантировав себе третье место на подиуме, — рассказывает начальник управления физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района Альберт Кириллов. — Его успех является результатом не только личных качеств Байрама, но и поддержка тренеров. Поздравляем спортсмена и тренера! Желаем ему и всем нашим спортсменам дальнейших успехов и новых побед».

Интерес к кудо у жителей Сургутского района растет: на сегодняшний день этим видом спорта в разных учреждениях района занимаются уже 149 человек, причем 34 из них — девочки. Также проводятся тренировки на платной основе, расширяющие аудиторию кудо еще на 250 спортсменов.


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Сегодня в 11:22, просмотров: 42, комментариев: 0
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