В Сургуте завершается противопожарный режим: он закончится вместе с выходными

Противопожарный режим продлится в Сургуте до конца праздничных выходных, напоминает управление по делам ГО и ЧС города. «На период действия особого противопожарного режима для граждан и организаций действует ряд ограничений, — отмечает пресс-служба администрации Сургута, — запрещено сжигание мусора, сухой травы, разведение костров, применение открытого огня, использование мангалов, проведение пожароопасных работ.
Напомним, чтобы избежать пожара, необходимо:
- соблюдать меры предосторожности при использовании бытовых электрических, газовых приборов;
- иметь на дачном участке запасы воды для пожаротушения;
- сухую траву и мусор необходимо складировать в контейнерах (бочках);
- обустроить противопожарные разрывы путем выкоса травы и вспашки между постройками, дачными участками;
- своевременно ремонтировать отопительные печи, очищать дымоходы от сажи;
- оборудовать дачные домики огнетушителями;
- установить пожарные извещатели в дачных домиках.
Если видите пожар, срочно набирайте с мобильника 101 или 112 — и предпримите меры по спасению людей, имущества и по тушению огня.
Если огонь намереваетесь развести вы сами, нелишне будет помнить о штрафах: в условиях противопожарного режима они составляют от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. А нарушение требований пожарной безопасности, которое повлекло за собой пожар, повредивший чужое имущество или причинивший вред здоровью человека, и вовсе будет чревато штрафом от 40 тысяч до 50 тысяч рублей.