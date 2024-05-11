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​Шашлыки по-прежнему вне закона? В Сургуте — противопожарный режим

В Сургуте завершается противопожарный режим: он закончится вместе с выходными

​Шашлыки по-прежнему вне закона? В Сургуте — противопожарный режим
Фото: ru.freepik.com

Противопожарный режим продлится в Сургуте до конца праздничных выходных, напоминает управление по делам ГО и ЧС города. «На период действия особого противопожарного режима для граждан и организаций действует ряд ограничений, — отмечает пресс-служба администрации Сургута, — запрещено сжигание мусора, сухой травы, разведение костров, применение открытого огня, использование мангалов, проведение пожароопасных работ.

Напомним, чтобы избежать пожара, необходимо:

  • соблюдать меры предосторожности при использовании бытовых электрических, газовых приборов;
  • иметь на дачном участке запасы воды для пожаротушения;
  • сухую траву и мусор необходимо складировать в контейнерах (бочках);
  • обустроить противопожарные разрывы путем выкоса травы и вспашки между постройками, дачными участками;
  • своевременно ремонтировать отопительные печи, очищать дымоходы от сажи;
  • оборудовать дачные домики огнетушителями;
  • установить пожарные извещатели в дачных домиках.

Если видите пожар, срочно набирайте с мобильника 101 или 112 — и предпримите меры по спасению людей, имущества и по тушению огня.

Если огонь намереваетесь развести вы сами, нелишне будет помнить о штрафах: в условиях противопожарного режима они составляют от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. А нарушение требований пожарной безопасности, которое повлекло за собой пожар, повредивший чужое имущество или причинивший вред здоровью человека, и вовсе будет чревато штрафом от 40 тысяч до 50 тысяч рублей.


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11 мая в 10:17, просмотров: 832, комментариев: 0
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