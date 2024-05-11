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​Капитальный ремонт дорог стартовал в Сургутском районе

В Сургутском районе началась кампания по капремонту дорог

​Капитальный ремонт дорог стартовал в Сургутском районе
Фото: admsr.ru

Капремонт дорог начался в Сургутском районе, сообщает глава муниципалитета Андрей Трубецкой. Пионерами стали дорожники Белого Яра, которые уже начали подготовительные работы. Так, здесь за теплое время года предполагается серьезно обновить четыре объекта, отмечает Трубецкой: «В частности, межквартальную автодорогу по улице Горького – от ж/д переезда до кольца в центре поселения; также участок по улице Лесной: от улицы Некрасова до улицы Горького, отрезок от кольца до спорткомплекса «Витязь»; дорогу в микрорайоне №1 от улиц Некрасова и Лесной до газонаполнительной станции».

Кроме того, в порядок приведут подъезд к поселению — этим занимается подрядчик — АО «Автодорстрой». По данным пресс-службы администрации муниципалитета, здесь поставят временные дорожные знаки и светофоры, позволяющие осуществлять реверсивное движение. В ГИБДД Сургутского района отметили, что маршруты движения общественного транспорта останутся прежними.

«Общая протяженность отрезков составляет почти 3,7 тысячи метров, на ремонт которых из регионального и районного бюджетов направлены 128 млн рублей», — подсчитывает Андрей Трубецкой. По его словам, кампания по капремонту дорог охватит еще два поселения: «В Солнечном замена полотна на 93 млн рублей будет произведена по улицам Энтузиастов, Кедровая, Строителей, Транспортная. В Угуте работы пройдут на автодороге вдоль улицы Сибирская и будут стоить порядка 50 млн рублей».

Всего же на ремонтную кампанию этого года администрацией Сургутского района запланированы свыше 270 миллионов рублей.


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11 мая в 09:27, просмотров: 808, комментариев: 0
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