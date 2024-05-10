Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

11 мая

Видеотрансляции сказок с оркестром «Стойкий оловянный солдатик» и «Дюймовочка»

Место проведения: Муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония», улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 14:00.

Сказки по мотивам сказок Ганса Христиана Андерсена поведают о сложной жизни солдатика на одной ноге и девочке из цветка, о любви, о том, что ни при каких трудных обстоятельствах не нужно сдаваться и опускать руки, а нужно верить в лучшее и идти вперед к своей мечте.

Музыка – П.И. Чайковский, Я. Сибелиус, А.Г. Шнитке

Вход свободный. Телефон для справок: 52-18-12. 6+

Юбилейный концерт «Любо-дорого! Калыне - 25!» Образцового художественного коллектива ансамбля танца «Калына»

Место проведения: Театр СурГУ, проспект Ленина, 1. Время: 15:00.

На сцене Театра СурГУ развернется феерическое шоу, посвященное 25-летнему юбилею ансамбля. В этом году, объявленном губернатором Югры годом единения и сплочения, особенно символично отмечать юбилей такой большой творческой семьи, как «Калына», в которой растут и развиваются десятки талантливых детей и молодежи, объединенных любовью к народному танцу.

На юбилейном концерте зрителей ждет яркая программа в исполнении участников младших, средних и старших составов ансамбля. Трогательным подарком для родителей станет выступление самых юных танцоров — подготовительной группы «Калыны».

Билеты можно приобрести на сайте gkc-surgut.ru, а также в кассе учреждения по адресу пр. Набережный, 56. Телефон кассы: 62-63-67. Для справки: 60-58-60. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». +6

Тематический вечер «Кинопорт»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 17:00.

Музыкальные коллективы и артисты исполнят песни из советских и современных отечественных кинофильмов, посвящённых Великой Отечественной войне. На сцене «Порта» сыграют молодые музыкальные коллективы и сольные артисты – резиденты сургутской студии развития и продвижения музыкальных талантов «Территория музыки». Вас ждет море музыки и драйва от самых молодых представителей музыкальной сцены Сургута.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 200 рублей. 0+

Rock в «Невесомости»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

В эту субботу в Невесомости состоится рок-концерт двух горячих сургутских коллективов: корифеев сцены космических романтиков КОСМОПОРТ17 и молодых драйвовых девушек ИСКРЕННОСТЬ.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ― 400 рублей, на входе ― 500 рублей. 16+

12 мая

Концерт «Башкирская мозаика» Народного самодеятельного коллектива ансамбля народного танца «Шатлык»

Место проведения: Городской культурный центр по адресу проспект Набережный, 56. Время: 19:00.

Башкирия — это удивительное сочетание горных вершин, живописных лесов, ярких цветочных полей и зеркальных озер. Именно в этом завораживающем воображение краю живут люди гордые и гостеприимные, сильные духом и добрые сердцем. Они с глубоким уважением относятся к своим корням, живут в гармонии с окружающим миром, ценят каждый момент и умеют облачать каждое событие в прекрасное танцевальное движение.

Гостем мероприятия станет Светлана Люпп, заслуженная артистка Республики Башкортосан, ведущий мастер сцены Сургутской филармонии, лауреат Международных конкурсов.

Телефон для справок: 60-58-60. Касса: 62-63-67. Цена билета: 400 рублей. 6+

Рок-мюзикл «Иван Царевич и Серый Волк» (8+) от Театра РОСТА

Место проведения: ДИ «Нефтяник», Югорский тракт, 5, Арт-кафе. Время: 12:00, 17:00.

Мюзикл «Иван Царевич и Серый Волк» – это спектакль в стиле рок, в основе которого, казалось бы, знакомая всем история, но на новый альтернативный лад, в динамичном звучании и с огненной энергетикой! Живое исполнение, пульсация ритма и эмоциональные рифы – ведь музыку написал выдающийся Александр Зацепин.

Итак, слышите? Ритм задан, в Тридевятом царстве появляется Иван почти Царевич, но это только интро, все главные драйвовые композиции и лирические баллады – впереди! Поверьте – у нас самый мужественный Волк-рокер, он же Серый, и самая красивая Василиса уже Мудрая, а также их невероятная компания: Царь Тридевятого, Министр Мутный, Кощей Классический, Тень Зловещая, Кот Свободный, не Баба, но Яга… Будет огонь, но не переживайте за безопасность – ведь с нами невероятно обаятельный Иван, мечтающий стать пожарным и помогать людям.

Телефон для справок: +7 (3462) 414-515. Цена билета: от 1 100 рублей. 8+