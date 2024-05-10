Власти Сургута поделились фотографиями с празднования Дня Победы

Накануне, 9 мая, сургутяне отпраздновали День Победы — на земле и на небе. Портреты героев Великой Отечественной войны появились на окнах домов, в учреждениях культуры и образования, на интернет-площадках и мультимедийных экранах, в телеэфире региональной компании.

«Бессмертный полк» традиционно прошел с помощью пилотажной группы «Барсы»: на самолеты нанесли изображения почти 10 тысяч ветеранов.

«Гордость испытываем, потому что для нас такая честь, что нам отсылают фотографии своих героев, югорчане, жители других городов. Ежегодно будем выполнять полеты, пока можем», — поделился эмоциями командир пилотажной группы «Барсы» Иван Барсов.

В «Бессмертном полку» приняли участие и сургутяне на ретро-автомобилях, а также на современных авто и байках.

Город посетила и глава региона Наталья Комарова. Совместно с председателем Думы Югры Борисом Хохряковым и и.о. главы города Людмилой Батраковой она возложила цветы к Вечному огню.

Позже губернатор отправилась в исторический парк «Россия – моя история. Югра», где состоялась викторина «День Победы в Югре». Наталья Комарова пообщалась с участниками мероприятия на тему Великой Отечественной войны.

«С Днем Победы! Мы, взрослые люди, очень хотим для вас, молодых, быть такими же полезными с точки зрения восприятия этих событий, что в своё время для нас сделали наши родители, дедушки и бабушки. Как передать вам память о тех событиях так, чтобы вы воспринимали эту победу и те потери как свои? Мы должны сделать все, чтобы передача памяти состоялась. Ведь сейчас это самое важное. Этим мы и руководствовались, когда принимали решение о том, чтобы 2024 год назвать «Годом народного сплочения», – обратилась к присутствующим Наталья Комарова.

Более подробно о том, как проходил День Победы в Сургуте — в материале siapress.ru.