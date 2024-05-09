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​Как проходит День Победы в Сургуте // ФОТОРЕПОРТАЖ

Сургутяне активно участвуют в мероприятиях в честь Дня Победы

​Как проходит День Победы в Сургуте // ФОТОРЕПОРТАЖ
Фото и видео: В. Самборский, администрация Сургута

В честь 79-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Сургуте устроили массовое празднование. Для горожан подготовили более 60 мероприятий. О том, как проходит День Победы в городе — в фоторепортаже siapress.ru.

9 мая стартовало с «Барсов»: сургутяне увидели подготовку и взлет пилотажной группы с портретами героев Великой Отечественной войны.

«В этом году у нас собрано чуть меньше 10 тысяч портретов на все наши борта. Полетим мы в этом году семью бортами. Это будет четыре Як-52, на которых мы обычно выступаем. Один Як-54, который будет ходить вместе с группой. И также у нас появится новый борт, это Су-31, на котором полечу я. Это тот борт, на котором мы выиграли чемпионат Европы несколько лет назад. Фотографии все поместятся, конечно... Специально для этого и добавляем новые самолеты, чтобы абсолютно каждый герой попал на борт», — ранее сообщил командир пилотажной группы Иван Барсов.

Далее в Сургуте стартовало «Знамя Победы»: ретро-автомобили отправились с Мемориала Славы по улицам города по трем маршрутам.

Прошел и авто-мотопробег.

К Мемориалу Славы возложили цветы, погибших почтили минутой молчания. Помимо этого, на памятно-мемориальном мероприятии состоялась церемония передачи наград родственникам военнослужащих, погибших в ходе исполнения боевых задач в СВО.

Для сургутян 9 мая в течение дня будут создавать праздничное настроение радиоконцерты, находившиеся на разных площадках города: на территории Городского парка культуры и отдыха, историко-культурного центра «Старый Сургут», и около Сургутской филармонии. На городских медиаэкранах жители и гости города смогут увидеть портреты сургутян, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Более подробно о мероприятиях — в материале siapress.ru.


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Сегодня в 14:57, просмотров: 75, комментариев: 0
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