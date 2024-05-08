Афиша мероприятий на День Победы в Сургуте

9 мая
«Бессмертный полк в небе»
Место проведения: Аэродром Боровая, улица Заячий остров, 6а. Время: 10:50.
Сургутяне смогут увидеть подготовку и взлет «Барсов» с портретами героев Великой Отечественной войны.
Вход свободный. 0+
Памятно-мемориальное мероприятие
Место проведения: Мемориал Славы, улица Гагарина. Время: 12:00.
Жители и гости Сургута любых возрастов могут возложить цветы к вечному огню в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Вход свободный. 0+
Акция «Знамя Победы»
Место проведения: старт от Мемориала Славы, улица Гагарина по улицам города. Время: 11:30.
Горожан приглашают посмотреть наи «Знамя Победы», которое пронесут по улицам города от Мемориала Славы.
Вход свободные. 0+
Авто-мотопробег
Место проведения: улицы города от территории у Ледового дворца спорта, Югорский тракт, 40. Время: 12:30.
Сургутяне увидят авто-мотопробег по улицам города, посвященный Дню Победы. Мероприятие проходит в рамках акции «Бессмертный автополк». На транспортных средствах будут представлены портреты героев — участников Великой Отечественной войны.
Вход свободные. 0+
Праздничная программа
Место проведения: МБУ Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 10:00.
Для сургутян подготовили большую праздничную программу в честь Дня Победы. В программе: тематические выставки и мастер-классы, краеведческие программы, и, конечно, праздничная музыкальная радиопрограмма на территории. Присутствующие услышат песни и стихи о войне.
Вход свободный. 6+
Акция «Свеча памяти»
Место проведения: Мемориал Славы, улица Гагарина. Время: 15:30.
Жители и гости Сургута могут поучаствовать в акции «Свеча памяти».
Вход свободные. 0+
10 мая
AR-Выставка «Герои Победы»
Место проведения: Исторический парк «Россия — Моя история. Югра», улица Мелик-Карамова, 4/4. Время: 10:00.
Горожане могут посетить необычный проект, на котором плакаты Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов оживают, погружая посетителей в атмосферу военного времени. Чтобы «оживить» плакат, необходимо скачать приложение «Герои Победы» и навести камеру на изображение.
Телефон для справок: 58-90-90. Вход свободный. 0+
Историческая викторина «День Победы в Югре»
Место проведения: Исторический парк «Россия — Моя история. Югра», улица Мелик-Карамова, 4/4. Время: 15:00.
Сургутяне смогут проверить свои знания о событиях и личностях нашего региона в период Великой Отечественной войны. Задавать вопросы присутствующим будет лично Губернатор ХМАО Наталья Комарова.
Телефон для записи: 58-90-90. Вход свободный. 6+