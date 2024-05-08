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​Как отпразднуют День Победы в Сургуте

Афиша мероприятий на День Победы в Сургуте

​Как отпразднуют День Победы в Сургуте
Фото: Администрация Сургута

9 мая

«Бессмертный полк в небе»

Место проведения: Аэродром Боровая, улица Заячий остров, 6а. Время: 10:50.

Сургутяне смогут увидеть подготовку и взлет «Барсов» с портретами героев Великой Отечественной войны.

Вход свободный. 0+

Памятно-мемориальное мероприятие

Место проведения: Мемориал Славы, улица Гагарина. Время: 12:00.

Жители и гости Сургута любых возрастов могут возложить цветы к вечному огню в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Вход свободный. 0+

Акция «Знамя Победы»

Место проведения: старт от Мемориала Славы, улица Гагарина по улицам города. Время: 11:30.

Горожан приглашают посмотреть наи «Знамя Победы», которое пронесут по улицам города от Мемориала Славы.

Вход свободные. 0+

Авто-мотопробег

Место проведения: улицы города от территории у Ледового дворца спорта, Югорский тракт, 40. Время: 12:30.

Сургутяне увидят авто-мотопробег по улицам города, посвященный Дню Победы. Мероприятие проходит в рамках акции «Бессмертный автополк». На транспортных средствах будут представлены портреты героев — участников Великой Отечественной войны.

Вход свободные. 0+

Праздничная программа

Место проведения: МБУ Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 10:00.

Для сургутян подготовили большую праздничную программу в честь Дня Победы. В программе: тематические выставки и мастер-классы, краеведческие программы, и, конечно, праздничная музыкальная радиопрограмма на территории. Присутствующие услышат песни и стихи о войне.

Вход свободный. 6+

Акция «Свеча памяти»

Место проведения: Мемориал Славы, улица Гагарина. Время: 15:30.

Жители и гости Сургута могут поучаствовать в акции «Свеча памяти».

Вход свободные. 0+

10 мая

AR-Выставка «Герои Победы»

Место проведения: Исторический парк «Россия — Моя история. Югра», улица Мелик-Карамова, 4/4. Время: 10:00.

Горожане могут посетить необычный проект, на котором плакаты Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов оживают, погружая посетителей в атмосферу военного времени. Чтобы «оживить» плакат, необходимо скачать приложение «Герои Победы» и навести камеру на изображение.

Телефон для справок: 58-90-90. Вход свободный. 0+

Историческая викторина «День Победы в Югре»

Место проведения: Исторический парк «Россия — Моя история. Югра», улица Мелик-Карамова, 4/4. Время: 15:00.

Сургутяне смогут проверить свои знания о событиях и личностях нашего региона в период Великой Отечественной войны. Задавать вопросы присутствующим будет лично Губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Телефон для записи: 58-90-90. Вход свободный. 6+


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Сегодня в 16:13, просмотров: 187, комментариев: 0
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