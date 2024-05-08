Сургутяне поздравили ветеранов Великой Отечественной войны

В Сургуте в преддверии праздника Победы прошли торжественные парады у домов ветеранов Великой Отечественной войны. Мероприятие стало доброй традицией, которую город соблюдает более пяти лет. В этом году участники парада подготовили музыкальную программу, включающую исполнение известных военных песен.

«Всего в Сургуте проживает 203 человека, чья биография, личная судьба так или иначе связана с Великой Отечественной войной. Это ветераны, труженики тыла, несовершеннолетние узники концлагерей и непосредственные участники боевых действий», – отметил директор департамента культуры и молодежной политики Сургута Антон Акулов.

Особые парады были организованы у домов трех участников боевых действий: Ханы Дворкиной, Николая Маевского и Виталия Шолободы. В мероприятиях приняли участие представители местной администрации, военного комиссариата, школ и творческих коллективов.

Хана Мордуховна Дворкина, защищавшая Ленинград и работавшая в тылу в Новосибирске, живет в Сургуте с 1989 года. Николай Кириллович Маевский, участник партизанского движения, и Виталий Андреевич Шолобода, живший на оккупированной территории, также были отмечены вниманием и благодарностью горожан.

«Сегодня Сургут поздравляет наших ветеранов, людей великого поколения, достойных подражания. Они все для нас служат примером того, как нужно отстаивать Отечество. Они столько лет вселяют нам уверенность, оптимизм в будущее. И я надеюсь, что еще не одно 9 мая Сургут соберется возле окон наших ветеранов», – подчеркнул военный комиссар Сургута и Сургутского района Андрей Калядин.