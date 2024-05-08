Волонтеры Сургута раздали горожанам Георгиевские ленточки в честь Дня Победы

В Сургуте присоединились к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», которая проводится в стране ежегодно весной. В преддверии Дня Победы представители общественного движения «Волонтеры Победы», специалисты по работе с молодежью МАУ «Наше время» раздали горожанам ленточки на территории у Мемориала Славы, сообщает Администрация города.

«Помимо раздачи, волонтеры рассказывают, что такое георгиевская ленточка. Также они выдают небольшие флаеры с демонстрацией, как ленточку повязывать, где можно и не рекомендуется ее носить. Это делается для того, чтобы у жителей было четкое понимание, что это за символ, с чем он связан. В этом году мы планируем раздать около двух тысяч георгиевских ленточек», — рассказал заместитель директора департамента культуры и молодежной политики Администрации Сургута Евгений Лаптев.

Среди основных площадок, где будет проходить акция «Георгиевская ленточка» — образовательные учреждения разных уровней, набережная реки Обь в районе Речпорта в рамках акции «Полуденный выстрел».

Кроме того, ленточки будут раздавать и 9 мая на площадке Ледового дворца спорта перед стартом автомотопробега, посвященного Дню Победы.