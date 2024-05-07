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В Сургуте прошёл гала-концерт детского национального фестиваля «Мандаринка»

Дети из 15 городов и поселений Югры приехали в Сургут на творческий фестиваль

В Сургуте прошёл гала-концерт детского национального фестиваля «Мандаринка»
Фото администрации Сургута

В Сургуте в историческом парке «Россия – Моя История. Югра» прошел гала-концерт детского национального фестиваля «Мандаринка», который собрал более 300 участников из разных уголков Ханты-Мансийского автономного округа. Мероприятие, проводимое Региональной ассоциацией некоммерческих организаций ХМАО-Югры, получило поддержку гранта губернатора Югры и администрации города Сургута, благодаря чему фестиваль в этом году приобрел статус регионального.

«Фестиваль становится традиционным, расширяет свою географию. Узнавать культуру, обычаи народов, населяющих нашу Югру, – это большое дело, ключ ко взаимному пониманию. И очень радует, что главными участниками фестиваля являются дети, наше будущее, – отметила начальник службы по взаимодействию с национально-культурными объединениями и профилактики экстремизма управления по вопросам общественной безопасности администрации Сургута Ирина Протопопова. – Данный фестиваль является эксклюзивным на территории нашего округа. Администрация города оказывает организаторскую помощь».

Президент Региональной ассоциации некоммерческих организаций ХМАО-Югры и депутат думы Югры от Сургута Ольга Леснова рассказала, что идея фестиваля зародилась четыре года назад, а его символом стал мандарин – фрукт, который ассоциируется с радостью и которым можно легко поделиться: «Нам очень хотелось, чтобы дети тоже поделились своими талантами, своей культурной программой. Для нас важно было, чтобы это были дети разных национальностей. Хотели, чтобы от мала до велика показали свои таланты. Участники фестиваля – они все победители. И, конечно же, самым большим поощрением для наших участников является дружба, которую они здесь обретают».

Участие в фестивале приняли дети до 14 лет из 15 городов и поселений Югры, включая как воспитанников детских садов, так и подростков. В рамках фестиваля были представлены музыкальные выступления на национальных инструментах, народные танцы, пение и декламация стихов. Отборочный тур проходил в январе-феврале, в результате которого было выбрано 105 записей для публикации в социальных сетях фестиваля. По словам организаторов, к началу мая эти видео собрали около 90 тысяч просмотров не только в России, но и за рубежом.

На заключительный гала-концерт были приглашены исполнители, чьи работы набрали наибольшее количество «лайков». Мероприятие транслировалось онлайн и включило 23 номера, в которых зрители услышали русские, молдавские, хантыйские, еврейские, татарские, башкирские песни и увидели танцы различных народов, отражающие богатую культурную мозаику Югры.

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 12:45, просмотров: 60, комментариев: 0
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