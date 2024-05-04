Ремонт моста стартовал в сургутском парке «За Саймой»

В сургутском парке «За Саймой» начался ремонт зеленого пешеходного моста, соединяющего парк с 24-м микрорайоном. Мост проработал уже 20 лет и нуждается в замене тротуарного покрытия, отмечают в администрации Сургута.

«Мост был сдан в эксплуатацию в 2003 году. Наблюдаются провалы, скопление дождевых талых вод. Это затрудняет проход по нему. Поэтому мы запланировали ремонтные работы. Здесь будет полностью снято покрытие из тротуарной плитки, укреплено основание и выложено новое покрытие», — комментирует директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

Помимо обновления тротуара здесь также покрасят ограждения и опоры освещения — внешний вид при этом сохранят.

«На рынке мы уже порядка пяти лет занимаемся именно этой сферой благоустройства – заменой и укладкой новой тротуарной плитки. Здесь будет такая же плитка, как и в парке, гидропрессованная, изготовленная из щебня, цемента и песка. Она будет стоять очень долго», — говорит представитель подрядной организации Денис Гильманов.

Ремонт займет первый месяц лета: работы здесь закончатся к 30 июня. При этом все это время объект будет доступен: его перекроют лишь частично, чтобы люди могли пользоваться им в обычном режиме.