Никиту Гусева из Федоровского наградили за спасение человека

Юный житель Сургутского района награжден благодарственным письмом Главного управления МЧС России по Югре: семиклассник Никита Гусев из Федоровского отмечен за смелость, неравнодушие к чужой беде и скорость реакции в экстремальной ситуации.

«В середине марта Никита шел из школы и увидел, что из окна второго этажа дома по адресу пер. Центральный, 13, валит черный дым. У мальчика разрядился телефон, и он попросил прохожего вызвать пожарных. Сам бросился в подъезд, стал звонить и стучать в квартиры с криком «Пожар!». Огнеборцы приехали через пару минут. В задымленной квартире они обнаружили 50-летнего мужчину. Он был без сознания, — рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой на страницах в социальных сетях. — Пострадавшего доставили в травмцентр с диагнозом – острое отравление продуктами горения. В таких ситуациях счет идет на минуты. Благодаря правильным действиям школьника человек был спасен».

Он также отметил, что подростки Сургутского района — настоящие герои: «В 2019 году 14-летний Курман Исакаев спас тонущую на водоеме рядом с Федоровском девочку, — напомнил Трубецкой. — Парня наградили медалью МЧС «За спасение погибающих на водах», Премией МИРа в номинации «Подвиг» и нагрудным знаком «Горячее сердце».