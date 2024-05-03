Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

4 мая

Мастер-класс «Писанка»

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», ул. Энергетиков, 2, школа-музей им. А.С. Знаменского. Время: 14:00.

В преддверии светлого праздника Пасхи, сургутян приглашают на мастер-класс по росписи пасхальных яиц с помощью специального инструмента — писака. Это довольно сложная техника, требующая больше времени и терпения: на яйцо наносятся узоры и орнаменты с помощью натуральных красителей. Затем яйцо сушится и покрывается защитным лаком.

Телефон для записи: 28-20-48. Цена билета: 450 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Концерт «Мой Дагестан»

Место проведения: МАУ «Городской культурный центр», проспект Набережный, 56. Время: 19:00.

Концерт «Мой Дагестан» ансамбля народного танца «Ватан» в творческих номерах продемонстрирует сургутянам всю красоту культурного достояния национальностей, проживающих на дагестанских землях. Участники коллектива напомнят каждому гостю мероприятия о том, что какой бы ты не был национальности, важно помнить свои корни и бережно хранить культуру своих предков.

Телефон для справок: 60-58-60. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Выставка Евгения Сергеева «Про людей и зверей»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

Жителей и гостей Сургута приглашают на выставку сургутского художника Евгения Сергеева «Про людей и зверей: 50 оттенков серого в карандашном реализме». Это масштабная экспозиция множества работ, выполненных в технике карандашного реализма, а также примитивизма и абстракционизма. В программе вечера: музыкальное выступление группы «МОЛОЧНЫЙ ШАГ», экскурсия по выставке от автора работ, коллективное творчество и игристое.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ― 300 рублей, на входе ― 500 рублей. 16+

5 мая

Выставка «Мир Пушкина»

Место проведения: Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина, улица Республики, 78/1, Пушкинский зал, второй этаж. Время: 11:00.

В 2024 году по всей России отмечают юбилей великого поэта А.С. Пушкина. Прошло 225 лет со дня его рождения. На выставке представлены шедевры художников, знакомых многим с детства: И. Е. Репина, А. Н. Бенуа, В. А. Фаворского, М. В. Добужинского, И. Я. Билибина, К. И. Рудакова, В. А. Гартмана, Т. А. Мавриной, С. В. Герасимова. Жителям Сургута покажут многогранность восприятия творчества А. С. Пушкина в художественной среде лучших мастеров своего времени.

Телефон для справок: 28-56-93. Вход свободный. 12+

Мастер-класс «Светлая пасха»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Молодые и взрослые сургутяне смогут создать декоративную композицию из бумаги и фоамирана. Такая работа станет отличным подарком для близких в преддверии Пасхи.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский — 200 рублей, взрослый — 300 рублей, семейный ― 350 рублей. 6+

Музейный праздник «Пасха наступила — радость охватила»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица Просвещения, 7, «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепникова». Время: 14:00.

На мероприятии жители Сургута познакомятся с традициями проведения и историей светлого праздника – Пасхи. Гости также узнают об обрядах, проводимых в этот праздничный день, а в завершении мероприятия у присутствующих будет возможность изготовить оберег – «Пасхальную голубку» – символ благой вести.

Телефон для записи: 51-68-17, 90-77-34. Цена билета: 150 рублей. 3+