Посетителей ТЦ «Аура» в Сургуте эвакуировали из-за пожара

В Сургуте сегодня, 2 мая, произошел пожар в торговом центре «Аура». В одном из кафе на втором этаже здания загорелось масло во фритюре. На место происшествия приехали пожарные и «скорая».

«В 11:31 поступило сообщение о возгорании в одном из кафе на втором этаже. В 11:35 прибыли первые пожарные подразделения, признаков горения они не обнаружили. Персонал торгового центра всех эвакуировал, пострадавших и погибших нет», - сообщили Ura.ru в пресс-службе регионального МЧС.

После проверки посетителей и работников ТЦ запустили обратно.