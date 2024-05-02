Сургутяне могут принять участие в акции «Полуденный выстрел»

В Сургуте с 1 по 8 мая на набережной реки Обь, в районе Речпорта, ровно в 12:00 прозвучат выстрелы из противотанковой пушки «ЗИС-3». Акция «Полуденный выстрел» проходит в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Горожане смогут принять участие в данном мероприятии, сообщила администрация Сургута.

«Первый выстрел 1 мая произвели учащиеся лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И., победители XIX Всероссийского кадетского Сбора воспитанников кадетских корпусов, школ, классов из регионов Российской Федерации Артем Аксенов и Асатур Варданян», — говорится в сообщении.

Местом залпа выбрали Речпорт Сургута, так как именно отсюда во времена войны югорчане уходили на фронт. С Сургута и Сургутского района Речпорт проводил на войну 2 615 местных жителей.