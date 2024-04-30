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Микрорайон Сургута затопило талыми водами

В Сургуте микрорайон «Голд Фиш» затопило талыми водами

Микрорайон Сургута затопило талыми водами
Фото: ru.freepik.com

В Сургутском микрорайоне «Голд Фиш» около 2 тысяч кв.м. территории затопило талыми водами. В зоне подтопления оказалась единственная дорога от микрорайона к остановке общественного транспорта.

«Подтопление произошло в районе производственной базы ООО „Промстрой“, реабилитационного центра „Гармония“ и дороги вдоль домов ЖК „Голд Фиш“. Общая площадь подтопления составила около 2 000 кв.м», — сообщили в пресс-службе администрации Сургута.

Причина произошедшего в том, что вода не уходит по водоотводной канаве, пояснили в мэрии. «В настоящее время идет комиссионное обследование участка. Спланированы мероприятия по расчистке канавы с целью отвода талых вод», — добавили в администрации.

Последствия ЧП ликвидирует группа управления по делам ГО и ЧС мэрии Сургута, силы и средства ГП «Сипромстрой», ООО «Промстрой» и ресурсоснабжающие организации.


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Сегодня в 15:24, просмотров: 121, комментариев: 0
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