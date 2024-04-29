Чемпионат Югры по бильярдному спорту среди ветеранов прошел в Сургуте

В Сургуте завершился чемпионат Югры по бильярдному спорту «Комбинированная пирамида». Участие в нем приняли ветераны 50-60 лет и 60 лет и старше, сообщает пресс-служба правительства ХМАО.

На соревнования приехали 45 спортсменов из 8 муниципалитетов округа: Сургута, Мегиона, Нижневартовска, Сургутского, Кондинского, Нефтеюганского, Советского районов.

«Из Ханты-Мансийска приехал самый возрастной участник чемпионата Максим Шалагин. Это не может не радовать, именно с ветеранов начался бильярдый спорт в Югре», - отметила главный судья чемпионата Наталья Корнева.

Итоги чемпионата среди ветеранов 50-60 лет:

1 место - Калмыков Юрий

2 место - Созыкин Евгений

3 место - Коняхин Александр

3 место - Мамедов Шаик

60 лет и старше:

1 место - Салкин Олег

2 место - Короткий Александр

3 место - Шалагин Владимир

3 место - Коровин Валерий